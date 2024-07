Colégio Estadual José Leite Lopes, na Tijuca - Arquivo/Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 29/07/2024

Rio - Começou nesta segunda-feira (29) a votação para escolher os diretores e diretores-adjuntos das escolas estaduais do Rio para o período de 2024-2026. O processo acontece hoje e na próxima quarta-feira (31).

A votação acontece após sete anos de espera e acontece nas mais de 1.200 escolas da rede estadual. O processo foi dividido: nesta segunda, a acontece nas unidades escolares com maior número de alunos matriculados, e na próxima quarta, será a vez das escolas com menos estudantes.

Pais e responsáveis por alunos menores de 12 anos e alunos matriculados podem participar da votação nas escolas, além de membros do magistério, servidores públicos com funções administrativas, professores em contrato temporário, animadores culturais e funcionários de apoio lotados e em efetivo exercício na unidade escolar.



"É o exercício da democracia que vai transparecer o desejo da comunidade escolar em relação à gestão da sua unidade. Este é o momento de ouvirmos a sociedade e, principalmente, trocarmos experiências", disse a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto.



O processo atende a uma antiga reivindicação dos profissionais de ensino, visando consolidar o princípio de gestão democrática nas unidades escolares da rede estadual. O resultado final está previsto para a primeira semana de agosto.

A Secretaria do Estado de Educação ressaltou que as normativas, que regem a consulta este ano, são oriundas de amplo debate com representantes de entidades da sociedade civil e órgãos de controle.