Rosa Magalhães assinou o desfile de 2019 da Portela, com o enredo 'Na Madureira Moderníssima, Hei Sempre de Ouvir Cantar Uma Sabiá' - Wigder Frota

Publicado 29/07/2024 14:59 | Atualizado 29/07/2024 15:15

Rio - A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que vai batizar a nova Cidade do Samba, com previsão de inauguração em 2027, de Rosa Magalhães. A premiada carnavalesca morreu na última quinta-feira (25), aos 77 anos , vítima de um infarto.

A homenagem foi confirmada pelo prefeito Eduardo Paes: "A morte da Rosa foi uma perda enorme para o Carnaval. E nada mais justo que homenagear a campeã das campeãs da Sapucaí. Vamos chamar o espaço de Cidade do Samba Rosa Magalhães”.

A Cidade do Samba Rosa Magalhães ficará em parte do terreno da Estação da Leopoldina, que a prefeitura recebeu do Governo Federal, no início do ano, para uma restauração. Avaliada em R$ 190 milhões, a obra deve ser concluída em 2026 para estar à disposição no Carnaval do ano seguinte.

O projeto inicial prevê 14 barracões, com 9 metros de altura, que vão abrigar escolas da Série Ouro, que também acontece na Marquês de Sapucaí e dá acesso ao Grupo Especial.

A Cidade do Samba que abriga as escolas do Grupo Especial se chama Joãozinho Trinta, em homenagem ao carnavalesco falecido em 2011.

