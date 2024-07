Chafariz da Glória está sendo usado como suporte para venda de roupas e objetos - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Chafariz da Glória está sendo usado como suporte para venda de roupas e objetosPedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 29/07/2024 13:07 | Atualizado 29/07/2024 15:54

Rio - O histórico chafariz da Glória vai passar por uma restauração e revitalização. A Cedae lançou um edital de licitação para as obras no valor de R$ 2,8 milhões, que incluem o prédio de dois andares localizado atrás do chafariz, onde já funcionou uma elevatória de água. O resultado do certame está previsto para agosto. A estimativa é que as obras sejam concluídas em cerca de 18 meses, a partir de seu início.

Fundado em 1772 durante o vice-reinado do Marquês do Lavradio, o Chafariz da Glória é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1938. A estrutura era abastecida por nascentes de Santa Teresa através do Aqueduto da Carioca, os famosos Arcos da Lapa. Ele será totalmente restaurado, com pintura e instalação de quatro rosáceas e duas bicas, com base nos moldes das originais.



Depois de reformado o imóvel será alugado para a iniciativa privada, que poderá explorar o espaço de forma comercial e assumirá a responsabilidade de manter, sob fiscalização da Cedae, o prédio e o chafariz. Além disso, quem ocupar o prédio deverá manter o chafariz em funcionamento.

A Associação de Moradores e Amigos da Glória (Amag) aprovou a iniciativa. Os representantes cobram há anos soluções para o patrimônio, constantemente alvo de pichações e furtos. No início da tarde desta segunda-feira (29), a equipe de reportagem de O DIA flagrou o local sendo usado como suporte para venda de roupas e objetos.

"Achamos essa proposta muito interessante. Porque a gente tem visto um trabalho de enxugar gelo, infelizmente. O chafariz fica exposto, não tem grade e jogam lixo e picham o monumento. Aprovamos a medida, com o compromisso de que a fachada será mantida. Estamos felizes. Se ficar bem conservado, vamos dar todo apoio à manutenção. Historicamente, lutamos pelos bens do bairro", avaliou o conselheiro fiscal da Amag, Paulo Cesar Nunes dos Santos.



Para viabilizar economicamente a ocupação, o prédio será ampliado, com a construção de uma nova laje que funcionará como terraço semicoberto, com toldo retrátil. Outras intervenções incluem a reforma de todas as instalações elétricas, pisos, fechamento em vidro do andar térreo, instalação de paredes divisórias e de guarda corpo no terraço, além da instalação de banheiros e intervenções para tornar o acesso possível para PCDs.



A ideia é que a ocupação do espaço iniba atos de furto e vandalismo e auxilie no seu monitoramento, além de contribuir para a revitalização do bairro da Glória. A escolha do locador também será feita por meio de licitação e vai ser restrita a usos de baixo potencial de dano ao imóvel e que permitam o acesso do público, como pequenos comércios, sobretudo com viés cultural ou gastronômico.