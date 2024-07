Urna eletrônica - Pedro Teixeira / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 29/07/2024 12:44

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) recebeu 1.407 alunos de 15 escolas públicas e particulares no primeiro semestre do projeto "eleitor do futuro". A iniciativa promoveu eleições simuladas, com o intuito de apresentar aos estudantes detalhes da campanha que vai ocorrer nos próximos meses.

Em julho, foram atendidos 110 estudantes do Colégio Andrews, no Humaitá; 280 da Escola Municipal República do Peru, no Méier; e 49 da Escola Municipal Lions, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. Em junho, o encontro reuniu escolas municipais localizadas na Cidade de Deus.

Entre abril e maio, participaram jovens do Centro Educacional Anísio Teixeira (Santa Teresa), do Colégio Marista São José (Barra da Tijuca), do Ciep Ada Aguiar (Volta Redonda) e da Escola Municipal Domingos Paschoal Cegalla (Praça Seca).

A dinâmica é idealizada pela Escola Judiciária Eleitoral do Rio de Janeiro (EJE-RJ).