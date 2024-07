Cleber da Silva Pontes, de 80 anos, invadiu uma ciclovia e atropelou três pessoas - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 29/07/2024 12:45 | Atualizado 29/07/2024 12:48

Rio - Evelyn Rodrigues Neves, de 25 anos, que foi atropelada após um carro invadir uma ciclovia em Copacabana, na Zona Sul, foi transferida para um hospital privado nesta segunda-feira (29). Ela estava internada no Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul e, segundo seu último boletim de saúde divulgado, encontra-se com quadro estável.

A transferência foi comunicada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). No entanto, a pasta não informou em qual unidade Evelyn está. Após o acidente, que aconteceu neste sábado (27), a mulher foi socorrida pelos bombeiros com uma fratura exposta.

Na ocasião, o motorista idoso Cleber da Silva Pontes, de 80 anos, subiu na pista com o carro e atropelou outros dois homens além de Evelyn, que ficaram com ferimentos leves e já receberam alta.

Informações iniciais apontam que Cleber teria perdido o controle do veículo na Avenida Atlântica e invadindo a via reservada para ciclistas. Policiais do 19º BPM (Copacabana) conduziram o homem à 12ª DP (Copacabana), que investiga o caso.