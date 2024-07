Caso é investigado pela 126ª DP (Cabo Frio) - Divulgação

Publicado 29/07/2024 17:21

Rio - Um homem morreu e uma criança de 5 anos ficou ferida após serem baleados, neste domingo (28), em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Além delas, outras duas pessoas também foram atingidas por disparos.

Segundo informações preliminares, o caso aconteceu após uma discussão entre o suspeito e um homem durante uma festa de aniversário. O criminoso então teria puxado sua arma e atirado em direção a vítima, realizando disparos para dentro do local do evento e fugindo logo depois.

A Polícia Militar informou que agentes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica de São Pedro da Aldeia, também na Região dos Lagos. No local, os policiais identificaram a entrada de uma criança de 5 anos com marcas de tiro. Ainda não há informações sobre sua identificação nem sobre seu estado de saúde.

Ainda na unidade, as equipes foram informadas por populares de que mais três pessoas, que estavam em uma rua próximo ao local do crime, também foram baleadas e tinham sido socorridas por um carro até a UPA de Tamoios, em Cabo Frio.

De acordo com a PM, um homem, ainda não identificado, morreu na unidade. Não há informações sobre as outras vítimas.

A arma usada no crime, um rifle calibre 38mm, foi apreendida na ação. O caso é investigado peala 126ª (Cabo Frio). Testemunhas estão sendo ouvidas e os agentes realizam diligências para localizar o autor do crime e esclarecer todos os fatos.