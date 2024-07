Os policiais militares conduziram MC Frank para a 121ª DP - Reprodução

Publicado 29/07/2024 18:21

Casimiro de Abreu - Policiais do 32º BPM (Macaé) prenderam, na manhã desta segunda-feira (29), Felipe dos Santos Silva, conhecido pelo nome artístico de MC Frank. Segundo a Polícia Militar, ele agrediu a companheira em uma residência em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea.

A vítima acionou a PM depois que foi agredida fisicamente pelo artista. De acordo com informações do 32º BPM, a mulher ainda entregou aos agentes uma bolsa com materiais que seria usada por ele para portar drogas. MC Frank foi conduzido para a 121ª DP (Casimiro de Abreu) e foi preso em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha.

Já a vítima, após receber atendimento no hospital do município, foi levada para o Instituto Médico Legal de Macaé, onde passou por exame de corpo de delito.

Histórico violento

A PM informou que o cantor tem um histórico policial longo, com dez anotações criminais. Dentre as ocorrências estão estupro, tráfico de drogas, homicídio de trânsito e associação para o tráfico.

Somente por violência doméstica na Lei Maria da Penha, são quatro anotações, das quais uma o levou à condenação.

A reportagem de O DIA tentou contato com a defesa de MC Frank, mas não conseguiu retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestações.