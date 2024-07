Agentes da DC-Polinter foram os responsáveis por cumprir o mandado de prisão condenatória - Carlaile José Rodrigues/Polícia Civil

Publicado 29/07/2024 18:52

Rio - Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (29), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, por exploração sexual da própria enteada adolescente. De acordo com as investigações da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), responsável pelo cumprimento do mandado de prisão condenatória, o crime ocorreu em 2012, no mesmo município. Ela já havia sido condenada a sete anos de reclusão em regime fechado.

Segundo a polícia, a mulher recebeu R$ 50 de um vizinho e permitiu que ele abusasse da menina, que possui deficiência mental e tinha 14 anos na época.

Os investigadores descobriram que o pai da menina estava dormindo sob efeito de remédios quando a madrasta autorizou a violência sexual. A Polícia Civil não esclareceu se o crime ocorreu mais de uma vez.