Carro foi alvejado com mais de 20 tiros - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/07/2024 12:10 | Atualizado 21/07/2024 13:20

Rio - Uma tentativa de assalto levou pânico a motoristas que passavam, no início da manhã deste domingo (21), pelo Viaduto do Gasômetro, na Zona Portuária. De acordo com a PM, homens armados desceram de três veículos, em frente ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), no sentido Avenida Brasil, e abordaram um condutor, que é policial militar, e houve troca de tiros.

O carro do PM foi alvejado por mais de 20 disparos. O agente, identificado como Rodrigo G. Moraes, de 42 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Não foi divulgado, no entanto, se o policial sofreu algum ferimento grave.



Já Andrea S. Bento, de 53 anos, que estava passando pela via em outro carro, no momento do crime, acabou atingida no pé por estilhaços e encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Ela já recebeu alta.



O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas foi acionado para a ocorrência, mas os bandidos conseguiram fugir. O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão).