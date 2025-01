Alessandra Inácio postou um desabafo nas redes sociais sobre a morte do seu filho, Matheus - Reprodução / Facebook

Alessandra Inácio postou um desabafo nas redes sociais sobre a morte do seu filho, MatheusReprodução / Facebook

Publicado 17/01/2025 15:02 | Atualizado 17/01/2025 15:52

Rio — "Te amaremos para sempre", desabafou Alessandra Inácio, mãe de Matheus Inácio Martins, um dos mortos em um tiroteio no Centro de Barra Mansa, Sul Fluminense, na quinta-feira (16) . Em uma publicação nas redes sociais, ela afirmou que seu filho era inocente, estava prestes a ser pai e criticou a ação dos policiais no confronto, que aconteceu na Avenida Joaquim Leite.

"Meu filho amado, por que você me deixou tão cedo? Como vou conseguir viver sem você, sem o seu 'bom dia' de todo dia, falando 'te amo, mãe'? Você voltou para a casa do pai. Minha vida, do seu irmão, da sua noiva não serão mais as mesmas. Você estava tão feliz, ia ser pai, e monstros tiraram a sua vida, de um rapaz trabalhador, honesto. Cadê a segurança? Policiais em Barra Mansa, meu filho tinha sonhos, uma vida pela frente, e vocês tiraram ele de nós", escreveu, nesta quinta-feira.

Segundo a Polícia Civil, Matheus e Charles Monteiro, um dos outros mortos, pertenciam ao tráfico. Já a terceira vítima, Felipe Gonçalves Carneiro, estava de passagem pelo local na garupa de uma moto por aplicativo e não tinha relação com o crime. A 90ª DP (Barra Mansa) investiga o caso.

A Polícia Militar informou que agentes do 28°BPM (Barra Mansa) foram acionados para ocorrência de disparo de armas de fogo no local, onde encontraram os três homens já sem vida.

Matheus foi enterrado no Cemitério Municipal de Barra Mansa na manhã desta sexta-feira (17).

O tiroteio deixou também quatro feridos, que foram encaminhados à Santa Casa de Barra Mansa. De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação, uma avó e uma neta foram atingidas de raspão, passam bem e já receberam alta, assim como uma outra pessoa, ferida apenas por estilhaços.

Um quarto ferido também faz parte do tráfico e estava no mesmo carro que os dois criminosos mortos. Ele, que não teve a identidade revelada, segue entubado em estado gravíssimo.

#HelldeJaneiro Nem o interior do Estado do Rio de Janeiro está escapando da violência. Três mortos na Madrugada, em Barra Mansa... pic.twitter.com/fLGyGvq7FH — Marcos de Jesus (@Bifaocomfritas) January 16, 2025