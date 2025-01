Vitinho e Gregore na reapresentação do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 14/01/2025 18:10

Rio - Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, o elenco principal do Botafogo se reapresentou nesta terça-feira (14) com novos uniformes de treino para a temporada. Os jogadores que chegaram ao Espaço Lonier para o primeiro dia de atividades se surpreenderam com o enxoval produzido pela empresa Reebok, fornecedora de materiais esportivos.