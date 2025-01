Kauê é uma das joias da base do Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 14/01/2025 21:34

Rio - O Botafogo conquistou a primeira vitória no Campeonato Carioca 2025 nesta terça-feira (14). A equipe alternativa do Glorioso bateu a Portuguesa-RJ por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela segunda rodada da Taça Guanabara. O Alvinegro ditou o ritmo do primeiro tempo e abriu o placar com Kauê. Já na etapa complementar, o Bota sofreu com as mexidas da Lusa, que passou a incomodar especialmente na bola aérea. Lohan chegou a marcar de cabeça, mas o impedimento foi assinalado. Os donos da casa só respiraram aliviados quando Newton descolou grande passe para Kayke ficar cara a cara com o goleiro e anotar o segundo.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos três pontos e subiu para a segunda colocação do Campeonato Carioca. É a mesma pontuação da Portuguesa, que leva a pior nos critérios de desempate e aparece em quinto.

O Alvinegro volta a campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Sampaio Corrêa no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema. Já a Portuguesa encara o Madureira no domingo, a partir das 17h, no Luso-Brasileiro. As duas partidas são válidas pela terceira rodada da competição.

O jogo

Depois de uma estreia frustrante no Campeonato Carioca , o técnico Carlos Leiria promoveu mudanças no Botafogo. O treinador colocou o atacante Yarlen no time titular, improvisou o volante Newton na lateral direita e o ponta Rafael Lobato na lateral esquerda.

Com a formação mais ofensiva, o Glorioso não encheu os olhos da torcida, mas já mostrou uma evolução e ditou o ritmo do primeiro tempo. Assim, chegou ao gol na marca dos 20 minutos. Matheus Nascimento tentou driblar o marcador e deixou a bola escapar. Kauê, que acompanhou o lance, correu para ficar com a sobra e finalizou com categoria no canto direito do goleiro Bruno, que nada pôde fazer.

Em vantagem no placar, o Bota seguiu melhor, mas faltou objetividade na criação de jogadas para ampliar a vantagem. Não por acaso as outras boas jogadas vieram só após os 40 minutos, quando Vitinho e Carlos Alberto tiveram chances de marcar, mas sem sucesso. Já a Portuguesa nada fez no setor ofensivo durante a primeira etapa e praticamente não obrigou o goleiro Raul a trabalhar.

No retorno do intervalo, o jogo mudou de figura. Isso porque o técnico Evaristo Piza promoveu três mudanças na Portuguesa, e o Botafogo encontrou dificuldades para fazer encaixe defensivo.

Nesse cenário, a Lusa explorou - e muito - a bola aérea. Nos dez primeiros minutos, a Lusa conseguiu cinco cabeçadas dentro da área do Glorioso. Marcus Vinícius chegou a tirar tinta da trave. As outras quatro vieram com Lohan, que entrou na volta do intervalo. Ele, inclusive, chegou a balançar as redes, mas o impedimento foi assinalado.

O Botafogo só conseguiu responder perto dos 19 minutos, quando Yarlen cobrou escanteio na medida para Newton cabecear. No entanto, o goleiro Bruno estava ligado e fez a defesa à queima-roupa.

Apesar do lance de perigo, o Alvinegro não aproveitou o momento para entrar no jogo e viu a Lusa seguir melhor, sempre explorando a bola pelo alto. Com isso, o Bota seguia com dificuldades para chegar ao ataque, mas um grande passe de Newton ajudou o time da casa a respirar aos 30 minutos.



Do meio de campo, o volante, que atuou improvisado como lateral-direito, encontrou Kayke, que correu nas costas da defesa da Lusa. O atacante mostrou tranquilidade diante do goleiro e finalizou para abrir o placar. O bandeira chegou a assinar o impedimento, mas o VAR validou o gol.

Pouco depois, Kayke apareceu para servir Matheus Nascimento, que balançou as redes para anotar o terceiro. Entretanto, o assistente assinalou posição irregular do atacante e, desta vez, o VAR confirmou.

Ficha técnica

Botafogo x Portuguesa



Data e hora: 14/1/2025, às 19h30

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes



Cartões amarelos: Matheus Nascimento, Patrick de Paula, Kayke, Yarlen, Lucyo e Kawan (BOT) / Iran (POR)

Cartões vermelhos: -

Gols: Kauê (1-0) (20'/1ºT) / Kayke (2-0) (30'/2ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

Raul; Newton, Kawan, Serafim e Lobato (Lucyo, 41'/2ºT); Patrick de Paula, Kauê (Kauê Leonardo, 20'/1ºT) e Vitinho (Kauan Lindes, Intervalo); Yarlen, Carlos Alberto (Kayke, 14'/2ºT) e Matheus Nascimento (Valentín Adamo, 41'/2ºT).

PORTUGUESA (Técnico: Evaristo Piza)

Bruno; Lucas Mota, Thomás Kayck, Ian Carlo, Iran (Willian, Intervalo) e Marcus Vinícius (Kayke, 28'/2ºT); Wellington Cézar, Anderson Rosa (João Paulo, Intervalo) e Romarinho; Joãozinho (Miguel Vinicius, 21/'ºT) e Hélio Paraíba (Lohan, Intervalo).