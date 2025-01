Júnior Santos foi a novidade no segundo dia de pré-temporada do Botafogo - Reprodução de vídeo

Júnior Santos foi a novidade no segundo dia de pré-temporada do BotafogoReprodução de vídeo

Publicado 15/01/2025 10:25

Bom dia, Família Botafogo! Vamos ao segundo dia da pré-temporada por aqui! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/42YrgZ0BJ3 — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 15, 2025

O Alvinegro recebeu uma proposta de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48,4 milhões) do Atlético-MG. Ele é o nome para repor a saída de Paulinho, que foi para o Palmeiras, a pedido do técnico Cuca.



Autor do terceiro gol do título da Libertadores, em final contra o próprio Galo vencida por 3 a 1, Júnior Santos foi um dos destaques do Botafogo na campanha histórica, com 10 gols marcados.

Ele dá início à quarta temporada pelo Glorioso, mas com futuro ainda indefinido. Apesar de a SAF desejar mantê-lo, o alto valor da proposta pode pesar para negociá-lo.