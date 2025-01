Festa do Botafogo após o título da Libertadores - Vítor Silva / Botafogo

Festa do Botafogo após o título da LibertadoresVítor Silva / Botafogo

Publicado 15/01/2025 20:32

Rio - Nesta quarta-feira (15), o Botafogo pagou aos jogadores a premiação pela conquista da Libertadores. Dessa forma, o Alvinegro encerrou a situação, que gerou polêmica e até ameaça por parte do elenco de não se reapresentar na data combinada . A informação foi dada primeiro pelo "ge".

O combinado foi de que os atletas receberiam 40% dos R$ 202 milhões que o Bota recebeu da Conmebol e dividiram entre si, segundo o site. Um dos impasses era de que o valor da moeda estava em R$ 5,10 quando as partes definiram o repasse.

Entretanto, quando o Alvinegro conquistou a América, o dólar já passava dos R$ 6. As partes chegaram a um denominador comum, e os pagamentos foram quitados.

Na última segunda-feira (13), o acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, teve uma reunião com os jogadores. O clima se acalmou no encontro com o empresário.