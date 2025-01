Terceiro sargento da PM Uarlei Braga da Silva - Reprodução

Publicado 25/01/2025 14:52 | Atualizado 25/01/2025 15:09

Rio - Um policial militar foi preso neste sábado (25) saindo de uma comunidade em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com dois fuzis e uma pistola. O terceiro sargento Uarlei Braga da Silva foi abordado por uma equipe do 15º BPM (Duque de Caxias) em um dos acessos à favela do Sapinho.



Segundo comunicado da Polícia Militar, PMs faziam patrulhamento com objetivo de reprimir roubos de veículos e de cargas, próximo à localidade, quando suspeitaram do carro do agente. Durante a abordagem, a equipe encontrou o armamento dentro do veículo.



Além dos dois fuzis e da pistola, o policial transportava carregadores de vários calibres, munições, uma capa de colete balístico e um cinto de guarnição. O terceiro sargento e todo o material apreendido foram levados para a 60ª DP (Campos Elísios). Na distrital, foi registrado o boletim de ocorrência e o agente foi autuado.



De acordo coma Polícia Militar, a Corregedoria da Corporação acompanha o caso e vai submeter o agente a um procedimento administrativo disciplinar, que irá avaliar a permanência ou expulsão do sargento.



"O comando da corporação reitera ainda que não compactua com possíveis desvios de conduta ou cometimento de crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos", concluiu à PM, em comunicado.