Alunos aprendem música clássica e se apresentam em vários lugares - Divulgação

Alunos aprendem música clássica e se apresentam em vários lugaresDivulgação

Publicado 26/01/2025 00:00

fotogaleria A Ação Social pela Música do Brasil (ASMB) está com inscrições abertas para crianças e jovens, entre 6 e 18 anos, em situação de vulnerabilidade social e residentes nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Petrópolis (RJ), que estão matriculadas em escolas, que queiram conhecer a música de concerto e se aventurar no ensino de musicalização e de instrumentos musicais.O ensino é gratuito e as aulas englobam diferentes instrumentos musicais (de acordo com a demanda de cada núcleo) e acontecem semanalmente. Para fazer a inscrição, os interessados devem procurar os coordenadores das unidades, com um responsável legal e em posse de documentos de identificação, de segunda a sexta, das 14h às 17h, até 15 de fevereiro, ou enquanto durarem as vagas.

Na cidade do Rio de Janeiro, as vagas estão abertas nos núcleos de aprendizado: Rio das Pedras, Cidade de Deus, Complexo do Alemão, Vila Isabel e Manguinhos. E na cidade de Petrópolis no núcleo de aprendizado musical Mosela.



Além das oficinas de música clássica, a ASMB ainda oferece reforço escolar, cesta básica, oficinas de estudos transversais (como letramento racial), entre outras atividades sócio-educativas. O público alvo do projeto são crianças, adolescentes e jovens moradores de comunidades em situação de vulnerabilidade social.



"Nosso objetivo é oferecer uma oportunidade a essas crianças e jovens de conhecerem a arte, a música e a música de concerto. A música clássica também pode se transformar numa ferramenta fundamental no desenvolvimento humano, pois estimula a criatividade e a sensibilidade, além de aprimorar habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Quando educamos por meio da música, estamos semeando valores como empatia, disciplina e a capacidade de se expressar, ao mesmo tempo em que contribuímos para a formação de indivíduos mais conectados com o mundo e consigo mesmos", diz Fiorella Solares, criadora e diretora do projeto.



Um ano de muitos avanços



O ano de 2024 foi muito produtivo e significativo para a Ação Social pela Música do Brasil. A instituição ampliou seu trabalho com a inauguração do seu primeiro núcleo no Centro-Oeste do país, localizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul: o Núcleo Maestro David Machado, em homenagem ao criador do projeto. Atualmente, atende 100 jovens em suas oficinas de aprendizado musical, em uma das comunidades periféricas mais vulneráveis da Cidade de Campo Grande.



Os conjuntos de música de câmara e os grupos orquestrais provenientes do projeto - a Camerata Jovem do Rio de Janeiro, Camerata de Petrópolis, Orquestra Infantil da ASMB, Orquestra Infanto-Juvenil da ASMB, Orquestra Juvenil da ASMB e a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro (OSJRJ), que é a orquestra residente da PUC-Rio –, realizaram 136 apresentações ao longo do período, participando de eventos importantes e realizando grandes concertos em espaços tradicionais de relevância no cenário cultural.



A Camerata Jovem, por exemplo, apresentou-se para a senhora Britta Ernst, esposa do chanceler alemão Olaf Scholz, a convite do consulado durante o G20. Também fez uma participação no show de Marisa Monte no Festival Navegante, um importante concerto no Theatro São Pedro (SP) com o solista e regente Claudio Cruz e a abertura do 3º Encontro de Orquestras do Sudeste Brasileiro.



Já a OSJRJ, principal grupo orquestral da ASMB, composta por 55 jovens músicos, completou 10 anos em 2024. Para celebrar essa importante marca, realizou uma temporada comemorativa com concertos mensais em algumas das mais renomadas salas do Rio de Janeiro, como a Sala Cecília Meireles e o Theatro Municipal. Grandes nomes da música de concerto se uniram à orquestra, como o solista Arnaldo Cohen, Olga Kopylova e José Soares. Destacando-se também, a parceria com o maestro Tobias Volkmann.



Um dos grandes destaques do último ano foi a Orquestra Infantil, formada por crianças de diversos núcleos da instituição e regida pela maestra Soraia Vieira. O grupo apresentou um crescimento significativo, não apenas em suas habilidades musicais, mas também em seu desenvolvimento pessoal, reafirmando o impacto transformador da música em suas vidas. Outro exemplo de evolução notável foi a Banda Experimental de Sopros, da Tijuca, que alcançou avanços significativos em um curto período sob a regência do coordenador do núcleo, Felipe Arcanjo. A banda teve uma apresentação marcante no Boulevard de Portas Abertas, realizado no Theatro Municipal.



Outra ação importante foi o Programa de Interiorização da Cultura, em parceria com o SESC, que realizou apresentações de conjuntos musicais e da Orquestra Jovem, promovendo a democratização cultural. A iniciativa contou com o apoio de secretarias estaduais, como a de Cultura e a da Mulher, além de marcar presença em três eventos oficiais do G20. O destaque ficou por conta da apresentação de um grupo de alunos no Teatro Claro Mais, no Rio de Janeiro, que foi amplamente elogiada.