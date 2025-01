Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro e pode concorrer ao Oscar 2025 - AFP

Publicado 26/01/2025 00:00

fotogaleria Fernanda Torres está brilhando. Com 59 anos, ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Globo de Ouro pela atuação no filme Ainda Estou Aqui, baseado no livro de Marcelo Paiva do mesmo nome e com direção de Walter Salles, e está indicada ao Oscar na categoria Melhor Atriz. Atualmente, a filha de Fernanda Montenegro tem sido uma referência para aquelas que são chamadas de sexo frágil, mas são fortes como um leão, ou melhor, como uma leoa. Mas como será que outras mulheres anônimas podem atingir o sucesso na vida mesmo não sendo pessoas públicas?Mentora de carreira e pedagoga, Fernanda Paiva (@fernanda.paivaoficial) ressalta aspectos fundamentais na trajetória e na postura profissional da atriz como um caminho para uma jornada bem-sucedida em meio ao desafio feminino de conciliar múltiplas funções como a de ser mãe, esposa, filha e profissional. De acordo com a profissional alguns passos são necessários para que a mulher obtenha sucesso em sua empreitada. "A primeira coisa é saber com clareza o que você faz bem e o mais importante: a pessoa precisa ser fã de si mesma. É bom que se coloque numa folha em branco todas as habilidades que ela tem e pensar: em qual dessas as pessoas me pagariam? Dando um exemplo, digamos que a pessoa faça 10 coisas (costurar, cozinhar, bordar, escrever, entre outras), em qual seria feliz com 5 coisas? Mas a última pergunta é ‘o que vai me trazer o retorno mais rápido?'. Essa é a chave do sucesso".

Para Fernanda Paiva, quem tem filhos precisa fazer escolhas. "Uma mulher com 3 filhos pode adorar cozinhar e querem fazer cento de doces mas se fizer bolo de pote poderá se organizar melhor porque pode tirar um dia para fazer e congelar, já os docinhos irá complicar". De fazer escolhas, a trancista Marcelle Cristina dos Santos de Oliveira, de 38 anos, entende bem. Mãe de três filhos, ela optou por não ter um trabalho fixo para dar mais atenção em casa. Seu sonho era ter um salão de beleza, na Penha, onde mora e conseguiu.

'Esse desejo começou em 2019 e agora eu consegui realizar. Já estou com as portas abertas. Não está ainda como eu quero, ainda falta muita coisa, mas é tudo assim aos poucos. É um trabalho que eu faço extra aqui, que eu acabo compensando para alguma coisa ali", diz ela que agora tem outro foco em mente: "Vou tirar minha habilitação e comprar um carrinho, nem que seja de segunda mão, se eu não tiver condições de dar entrada em um", explica a profissional que também opta por trabalhos alternativos para ter mais tempo de ficar com as filhas mais novas, uma de 8 e outra, de 3.

"Não adianta me matar de trabalhar para me alimentar e vestir as meninas e passar pouco tempo com elas. Quero aproveitar a vida. Então assim, eu não perco mais festa nenhuma. Antes eu perdia 500 festas porque eu estava trabalhando. Agora, não perco mais reuniões e eventos na escola. Eu levo e busco na escola. Abri mão de muita coisa no meu primeiro filho porque eu tinha aquela coisa de que tem que cuidar bem, viver bem, vestir bem. E sempre precisava de algo. Então agora eu preciso, mas eu tenho tempo. Eu parei de ficar focada em coisas materiais. E estou focada em viver mesmo com elas", diz Marcelle, acrescentando que o fato de ter uma rede de apoio como a mãe e amigos próximos é de suma importância.



Para Fernanda Paiva, não existe sonho impossível e a prova disso é a trancista, que mesmo sendo mãe solo, vai à luta de todas as formas porque acredita nela mesma. "Não pode ter crise de fé. Acredite em você". E foi isso que todos viram em Los Angeles com a vitória da filha de Fernanda Montenegro no Globo de Ouro.

"Quando uma atriz que vive abaixo da linha do Equador, latina, adquire um prêmio, ela nos lança o desafio: você acredita na sua potência?", pondera pedagoga

Fernanda entafiza o potencial feminino - Divulgação

Fernanda Paiva orienta um pouco mais as mulheres. Veja na entrevista que ela concedeu para O DIA.



O DIA: O que a conquista de Fernanda Torres nos ensina sobre carreira feminina?



Fernanda Paiva: Experimentar e reinventar é o caminho para amadurecer: Fernanda percorreu da comédia ao drama, participando tanto de obras na televisão quanto no cinema, além de publicar livros como autora e atuar como roteirista. Ao invés de se apegar a um nicho específico, se dedicou a desenvolver múltiplas habilidades e testar seu talento em diferentes frentes.



O DIA: Mas ela já tinha uma herança genética. Como acontece com as pessoas que não são públicas?



Fernanda Paiva: Você vai crescer na velocidade de seu talento e capacidades. Sendo filha de grandes nomes da dramaturgia, isso, sem dúvida, criou oportunidades para Fernanda no início de sua carreira. Contudo não foi o que a fez permanecer brilhante ao longo do tempo. Para sustentar sua empregabilidade é importante não se acomodar e dar seu sucesso como garantido. Esteja atenta ao que o mercado valoriza e busque aprender sempre!



O DIA: Como lidar com as frustrações quando enquanto o sucesso não chega?



Fernanda Paiva: Fracassar faz parte: nem todas as obras das quais Fernanda participou fizeram sucesso, mas nem por isso ela deixou sua audácia de lado. Continuou a escolher papéis em filmes e programas diferentes e que exploravam seu multipotencial, mesmo que isso trouxesse risco. Brilhar requer, muitas vezes, acreditar e apostar em si mesma.



O DIA: Como fazer para alcançar o sucesso num mundo tão machista?



Fernanda Paiva: Seja protagonista: certa vez Fernanda destacou o quanto escolher projetos seus foi determinante para se manter produtiva. Assim como ela, é importante não esperar convites, mas sim criar oportunidades. Reconheça o valor das boas parcerias: cercar-se de pessoas que estão no mesmo propósito cria a ambiência necessária para te manter em movimento, mesmo quando a maré está baixa. Invista em criar uma rede de contatos que possa crescer em conjunto. E não esqueça de reconhecer e valorizar quem está do seu lado na luta. Fernanda, ao receber o Globo de Ouro, agradece ao diretor Walter Salles, a Selton Mello, à sua família e dedica o prêmio a sua mãe, Fernanda Montenegro.



O DIA: Em que a vitória e a trajetória de Fernanda nos inspiram sobre o avanço das mulheres e mães no mercado de trabalho?



Fernanda Paiva: Como mãe de duas meninas, o reconhecimento de Fernanda Torres no Globo de Ouro me leva a refletir: que mercado de trabalho é esse que as minhas filhas Isabela e Luiza irão encontrar no futuro? Isso, sem dúvida é o que me move a trabalhar com diversidade e equidade de gênero.



O DIA: Como você vê o avanço das mulheres no mercado de trabalho?

Fernanda Paiva: Eu sei, você provavelmente já ouviu o discurso: “tudo o que você planta, você colhe”. Acontece que nem sempre é sobre você, às vezes é sobre todas nós. E isso não tira a beleza do processo. No avanço das mulheres e mães no mercado de trabalho tantas já lançaram a semente, cuidaram, para que outras possam um dia colher. Já parou para pensar em quantos avanços colhemos hoje, a partir do que outras lutaram para nós?



O DIA: Você acha que ser filha de Fernanda Montenegro ajudou?



Fernanda Paiva: Você sabia que o direito de mulheres frequentarem uma faculdade no Brasil veio apenas em 1879? (as candidatas solteiras tinham que apresentar licença de seus pais e as casadas eram obrigadas a ter o consentimento por escrito de seus maridos). E somente em 2010, tivemos a primeira mulher negra a ocupar o cargo de CEO no Brasil, a gigante mulher e mãe Rachel Maia. Fernanda Torres não ganhou às custas de sua mãe, e isso é óbvio! Seu talento, dedicação e resiliência a levaram a essa conquistamuito importante que certamente abrirá portas para outras talentosas brilharem no futuro. Quando se é mulher e mãe, aprendemos que as nossas vitórias não são somente nossas. Quando uma mãe prospera, ela faz isso por si e por sua família. Então que a gente saiba honrar quem veio antes abrindo espaço, e construir para quem virá depois.



O DIA: Como exercitar o foco, a autoestima e a resiliência em meio a tantas demandas e desafios diários?



Fernanda Paiva: "Nós somos cegos para a nossa própria cultura e ao mesmo tempo queremos que o mundo reconheça o que está perdendo". Essa frase de Fernanda Torres me inspira a abordar um tema muito comum na realidade de mães que trabalham, a dificuldade de valorizar as próprias conquistas, de pôr em prática a autoestima e enxergar a nossa potência. Quantas vezes delegamos ao outro o poder de nos mostrar o quanto somos incríveis e brilhantes? Ora, verdade seja dita, uma mãe que trabalha coloca, antes mesmo do horário do almoço, habilidades como foco em resultados, resiliência, gestão de conflitos, e tantas outras em prática, pelo simples fato de equilibrar tantos pratinhos simultâneos. E quando perguntada em uma entrevista de emprego sobre seus pontos fortes, tem dificuldade de enumerá-los. Quando deseja concorrer a uma promoção, ou mesmo se tornar líder, muitas vezes se sente impostora.



O DIA: Como as mulheres podem acreditar em seu potencial?



Fernanda Paiva: Que a conquista de Fernanda Torres possa nos inspirar. Quando uma atriz que vive abaixo da linha do Equador, latina, adquire um prêmio, ela nos lança o desafio: você acredita na sua potência? Você vai lá e faz, mesmo quando o mundo te parece hostil? Mães são gigantes e merecem respeito e espaço no mercado de trabalho para crescer, liderar e viverem seus talentos em plenitude. Ser mãe não é um peso, é uma potência. Os filhos mudam a forma como lidamos com desafios e isso nos fortalece e prepara para enfrentar os desafios no trabalho. Dapróxima vez que a oportunidade surgir, agarre ela. Vença como uma mãe.