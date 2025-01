Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo O Dia

Publicado 26/01/2025 09:08 | Atualizado 26/01/2025 09:51

Rio - O policial militar Marcos Paulo Freire de Azevedo, de 38 anos, foi morto a tiros na manhã deste domingo (26), na Praia do Flamengo, Zona Sul do Rio. De acordo com a PM, equipes do 2º BPM (Botafogo) foram acionadas para a ocorrência de um roubo e, na Avenida Infante Dom Henrique, encontraram o agente já morto.

O militar estava a caminho do 19º BPM (Copacabana), onde daria início ao seu expediente. Informações iniciais apontam que ele teria reagido ao assalto, mas sua arma falhou e ele foi executado pelos bandidos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realizou perícia no local.