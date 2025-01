Duas pessoas foram levadas pela correnteza no Rio Guandu, na altura do Km 37 - Reprodução/Redes sociais

Publicado 26/01/2025 18:58

Rio – Uma mulher morreu e um homem está desaparecido após serem arrastados pela correnteza no Rio Guandu, na altura da antiga Estrada Rio São Paulo, Km 37, na manhã deste domingo (26). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 11h50 para realizar o resgate de duas pessoas na localidade conhecida como Prainha do Guandu.

Segundo testemunhas, um batismo de uma igreja evangélica estava sendo realizado no local, quando a correnteza levou os dois.

Às 14h15, o corpo da mulher, ainda não identificada, foi encontrado sem vida. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As buscas continuam em busca do homem desaparecido.

Bombeiros estão atuando na região com o apoio do Grupamento de Busca e Salvamento, além de helicópteros. A ocorrência segue em andamento na 56ª DP (Comendador Soares).