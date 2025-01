Prisão foi realizada em Petrópolis por agentes do 26º BPM e da 105ª DP - Divulgação

Publicado 26/01/2025 21:43 | Atualizado 26/01/2025 21:51

Acusados do assassinato de Larissa dos Santos, de 26 anos, o casal Alan Santos Gusmão Júnior, de 26 anos, e Leandra Victoria de Souza Fortunato, de 22, foi preso na noite deste domingo (26) em uma ação conjunta de agentes da 105ª DP (Petrópolis) e do 26º BPM. O corpo da vítima foi encontrado enterrado na casa do suspeito em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



De acordo com as investigações, os dois foram capturados na residência de amigos, no bairro São Sebastião, em Petrópolis.

O crime

Larissa estava desaparecida desde o último dia 21, quando foi vista entrando em um carro de aplicativo, no bairro Jardim da Viga, em Nova Iguaçu. Segundo investigação da Polícia Civil, Alan, apontado como autor do crime, mantinha um relacionamento extraconjugal com Larissa. O corpo foi encontrado enterrado no quintal da casa de Alan, no bairro da Posse, na sexta-feira (24).