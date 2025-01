Parentes e amigos durante o enterro de Larissa dos Santos Silva - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Parentes e amigos durante o enterro de Larissa dos Santos SilvaPedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 26/01/2025 13:01 | Atualizado 26/01/2025 18:15

Rio - Os sentimentos de revolta e dor marcaram a despedida de familiares e amigos a Larissa dos Santos Silva, de 25 anos, no fim da manhã deste domingo (26), no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Acompanhada por cerca de 60 pessoas, a cerimônia aconteceu dois dias depois do corpo da motociclista ter sido encontrado enterrado no quintal da casa do suspeito pelo crime , no bairro da Posse.

Segundo investigação da Polícia Civil, o homem com quem ela mantinha um relacionamento extraconjugal, Alan Santos Gusmão Júnior, é apontado como autor do crime. A atual companheira dele também é suspeita de envolvimento no caso. Bastante abalado, o primo da vítima, Lucas Oliveira, contou que a família não conseguiu ver o rosto de Larissa pela última vez, pois estava desfigurado e em avançado estágio de decomposição.

"Nós vimos de perto até onde a maldade do ser humano é capaz de ir. Não tivemos o direito de dar o último adeus porque o caixão precisou ficar fechado. Minha prima teve o rosto completamente desfigurado, eles fizeram isso", disse. Lucas frisou que espera que a justiça seja feita o quanto antes. "A gente sabe que a justiça não vai trazer a Larissa de volta, mas queremos que os responsáveis paguem por isso".

Um pastor e amigo da família da jovem fez uma oração durante o sepultamento, que começou às 11h15 e terminou por volta das 12h30. Após a cerimônia, amigos motociclistas de Larissa, que trabalhava fazendo corridas de moto por aplicativo, fizeram um protesto na porta da casa onde o suspeito vive com sua companheira, Leandra Victoria de Sousa Fortunato.

O crime