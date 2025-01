Operação na Penha e Alemão terminou com cinco mortos e nove feridos - Arquivo/Pedro Teixeira/Agência O DIA

Operação na Penha e Alemão terminou com cinco mortos e nove feridosArquivo/Pedro Teixeira/Agência O DIA

Publicado 26/01/2025 21:03 | Atualizado 26/01/2025 21:14

Rio - Sem energia elétrica há mais de 48 horas , moradores do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, também têm sofrido com a falta d'água após a megaoperação policial . A ação, que deixou cinco mortos e nove feridos, aconteceu na manhã de sexta-feira (24), e deixou rastros de destruição pela comunidade.

Na noite deste domingo (26), a Águas do Rio justificou que o abastecimento em comunidades do Complexo do Alemão foi afetado por causa da operação. "A concessionária segue atuando para regularizar o fornecimento, o que deverá acontecer de forma gradativa após a conclusão dos reparos em sistemas de bombeamento", informou.

Enquanto isso, a concessionária disse que está dando suporte à população local por meio de caminhões-pipa. Os moradores que precisarem acionar o serviço emergencial deverão entrar em contato pelo número 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp.

Além da falta d'água, os moradores do Alemão ainda estão sem luz. No domingo (26), a Light disse que as equipes ainda trabalhavam no local para restabelecer o serviço. "Sem previsão para normalização", informou a empresa. Há transformadores danificados por tiros e ramais de luz cortados. Um líder comunitário tem acompanhado as equipes de reparo para identificar e resolver os problemas na rede elétrica.