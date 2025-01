Operação na Penha e Alemão terminou com cinco mortos e nove feridos - Pedro Teixeira/Agência O DIA

Publicado 25/01/2025 22:18 | Atualizado 25/01/2025 22:25

Rio - Moradores do Complexo do Alemão, na Zona Norte, estão sem energia elétrica há mais de 24 horas por causa dos danos causados pela megaoperação policial de sexta-feira (24). A Light, concessionária responsável pelo serviço na região, informa que há transformadores danificados por tiros e ramais de luz cortados.

Durante a operação, que iniciou na manhã de sexta e se estendeu até a madrugada deste sábado (25), dezenas de casas tiveram suas paredes atingidas por balas e foram destruídas por explosões de granadas. Cinco pessoas morreram e nove ficaram feridas, sendo a maioria delas inocentes.

Diante da falta de respostas da Light, moradores recorreram às redes sociais para pedir ajuda. "Metade da Nova Brasília, no Complexo do Alemão, está sem luz desde a noite de ontem"; "Light, estamos desde ontem sem luz na Rua Jehovan Costa, no Complexo do Alemão. Um calor de 40°C e esse sofrimento. As contas estão em dia", escreveram alguns clientes.



Um líder comunitário tem acompanhado as equipes de reparo para identificar e resolver os problemas na rede elétrica. "Trata-se de um trabalho complexo, que demanda tempo para ser concluído com segurança e eficiência. Nosso compromisso é restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível, priorizando a segurança de todos", garantiu a Light. Até as 21h, o serviço ainda não havia sido restabelecido.



Moradores sofreram outro apagão há três dias

Há três dias, moradores do Alemão enfrentaram outro episódio de apagão , desta vez devido ao calor extremo. A falta de energia, somada às altas temperaturas, fez com que várias famílias precisassem dormir nas ruas. Sem alternativas para aliviar o calor dentro de casa, muitos recorreram às calçadas e áreas abertas para passar a madrugada.

O problema ocorreu na Rua Marechal Castelo Branco, próximo à Rua Nova, e é recorrente durante a noite. Os moradores apontam sobrecarga no transformador como a principal causa do apagão.



Na ocasião, a Light informou que uma equipe técnica foi enviada ao local para restabelecer o fornecimento de energia "o mais breve possível".