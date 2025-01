O entregador baleado foi levado por PMs ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Divulgação

Publicado 25/01/2025 17:36

O entregador Cauã Francisco Alves da Cruz, de 19 anos, baleado na terça-feira (21), durante confronto entre policiais militares e criminosos na comunidade do Rasta, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, permanece em estado gravíssimo. Segundo a direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), após uma cirurgia para amputação do braço direito nesta sexta-feira (24), ele se encontra sedado e respirando com ventilação mecânica.

Cauã deu entrada no HMAPN com um tiro no ombro direito, que acabou causando lesão de artéria, fratura de úmero e pneumotórax do lado esquerdo. Logo em seguida, foi entubado e submetido a diferentes procedimentos. Dentre eles, fixação do úmero, revascularização da artéria e implantação de um dreno para drenagem torácica do lado direito.

Mas Cauã teve uma piora, com sangramento, o que levou a equipe médica a optar pela amputação. A cirurgia aconteceu na manhã desta sexta (24), também sem intercorrências.

O jovem agora está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) para o caso de necessidade de um suporte pós-operatório de emergência. Ele está em acompanhamento com equipes de cirurgia vascular, torácica e ortopedia.

Investigações

Agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) tentam descobrir de onde partiu o tiro que acertou Cauã. Segundo a Polícia Civil, as armas dos PMs envolvidos no confronto foram apreendidas para perícia , e as diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Já a Polícia Militar comunicou que agentes do 15ºBPM (Caxias) estiveram na comunidade do Rasta para verificar uma denúncia de que uma mulher seria executada por criminosos. De acordo com os agentes, eles foram atacados a tiros por bandidos na Rua Tebas e revidaram. Em seguida, após cessarem os disparos, encontraram o jovem ferido e o levaram ao HMAPN.