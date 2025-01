Quem gosta de transporte aquaviário não deve perder a mostra - Divulgação

Publicado 26/01/2025 00:00

A CCR Barcas abriu uma exposição gratuita que conta a história do primeiro transporte de massa do Brasil. 'Navegando em Memórias' reúne centenas de documentos históricos dos serviços de barcas, fotos, mapas, relatórios, pinturas e outros registros encontrados no acervo da concessionária. A surpresa veio por conta da riqueza histórica do material, que traz documentos da época do Império, como contratos assinados por Dom Pedro II, Visconde do Rio Branco e Barão de Mauá.



Entre os achados também há fotos das primeiras embarcações que datam de 1906 e registros de 1865, contabilizando pessoas escravizadas. O trabalho de pesquisa durou mais de um ano. Para garantir a correta preservação da memória, os quase 10 mil itens encontrados serão doados para o Museu Nacional.



Até dia 10 de fevereiro, a população poderá ver de perto fotos, documentos, painéis interativos, maquetes, um timão de 1980 (da embarcação Boa Viagem) e bancos de madeira originais da embarcação Ipanema, construída em 1969. Há, ainda, uma réplica de embarcação que permite aos visitantes viverem a experiência de entrar na cabine com painel de comando, bússola e um manete em formato original que vai encantar adultos e crianças.



SERVIÇO

Exposição Navegando em Memórias

Praça Quinze de Novembro, 21.

De 22/1 a 10/2

Das 10h às 15h

Entrada franca