Rodrigo dos Santos Rocha exibia os veículos roubados nas redes sociais - Divulgação

Publicado 25/01/2025 20:05 | Atualizado 25/01/2025 20:49

Rio - Policiais da 32ª DP (Taquara), em ação conjunta com policiais militares, prenderam Rodrigo dos Santos Rocha, apontado como um dos maiores roubadores de veículos de Jacarepaguá, na Zona Oeste, neste sábado (25). Ele foi localizado na praia da Barra da Tijuca.

De acordo com as investigações, o criminoso faz parte de uma violenta facção criminosa com alto poder de intimidação, já que portava armamentos pesados para aterrorizar as vítimas e roubar veículos de luxo. O homem, inclusive, publicava sua rotina de crimes nas redes sociais, exibia armas de grosso calibre, drogas e os bens roubados.

Ele vinha sendo monitorado pelo Setor de Inteligência da delegacia há meses. Com as provas reunidas e o reconhecimento presencial realizado pelas vítimas, os agentes pediram a prisão do homem.

A ação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades do crime, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro, já são mais de 330 presos, além de veículos e cargas recuperados.