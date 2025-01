Tentativa de roubo na Rua Santo Amaro, na Glório, termina com suspeito morto na noite desta sexta-feira (25) - Divulgação

Publicado 25/01/2025 16:17 | Atualizado 25/01/2025 16:32

Rio - Um suspeito morreu e um morador de rua foi baleado após um roubo a um pedestre na Glória, Zona Sul, por volta das 22h30 de sexta-feira (25). Agentes do 2° BPM (Botafogo) foram acionados para o local e encontraram dois suspeitos em fuga em uma moto.



Os policiais mandaram a dupla parar, mas houve troca de tiros. Ao fim do confronto, dois homens foram encontrados feridos na altura da Rua Santo Amaro. Kevin Alexandre Oliveira, de 18 anos, apontado como um dos envolvidos no roubo, morreu no local.

O segundo baleado, um morador em situação de rua, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar. O estado de saúde dele é considerado grave.



O comparsa do suspeito conseguiu fugir em direção à comunidade do Morro do Santo Amaro. A PM reforçou o policiamento na região.

A ocorrência foi registrada na 9ª DP (Catete).