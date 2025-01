Equipes da concessionária EcoRioMinas atuam no local - Reprodução/EcoRioMinas

Publicado 25/01/2025 11:52 | Atualizado 25/01/2025 14:12

Rio - Um acidente entre um micro-ônibus e um caminhão deixou duas pessoas mortas e 23 feridas, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na manhã deste sábado (25). A colisão lateral aconteceu na altura do km 209, pista sentido Rio, em Seropédica, na Baixada Fluminense.

De acordo com a EcoRioMinas, concessionária que administra a via, dois feridos com quadro grave e dois em estado moderado foram levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Já as demais vítimas tiveram ferimentos leves e foram atendidas no local.

Por conta do acidente, a pista da direita e o acostamento permanecem interditadas no sentido Rio. O trânsito permanece em apenas uma faixa.

Até às 11h, o trânsito na rodovia ainda apresentava reflexos por conta do acidente. Os nomes dos mortos e dos feridos não foram confirmados.