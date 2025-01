Neste fim de semana, as ações acontecem no Piscinão de Ramos e na Praia do Leme - Divulgação

Neste fim de semana, as ações acontecem no Piscinão de Ramos e na Praia do LemeDivulgação

Publicado 25/01/2025 14:52

Rio - A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ), órgão vinculado ao Governo do Rio, deu início ao programa SOS Verão, que acontece aos fins de semana em diferentes pontos do estado. A iniciativa gratuita visa conscientizar os responsáveis sobre as formas de prevenir o desaparecimento infantil, por meio de ações educativas e informativas. Os eventos combinam entretenimento, aprendizado e cuidados essenciais para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes.

Durante os encontros, as famílias têm acesso a palestras, atividades de conscientização e diversão para os jovens, brinquedos, apresentações culturais, distribuição de brindes e lanches. No sábado (25), o evento acontece no Piscinão de Ramos a partir das 9h e, no domingo (26), na Praia do Leme, no mesmo horário. Os moradores da região poderão participar das atividades e aproveitar os cuidados oferecidos pelo evento, além de aprender mais sobre como manter seus filhos seguros.

A ação também conta com uma estação de higiene bucal, onde os pequenos aprendem a maneira correta de escovar os dentes. Stephanie Figueiredo, assessora e assistente social da FIA, que atua na coordenação do evento, destaca a importância da iniciativa.

"Por meio das ações preventivas que elucidam a cultura da identificação, conseguimos prevenir desaparecimentos e conscientizar os responsáveis sobre este fenômeno que vem crescendo cada vez mais no país", contou.