Moradores relataram um intenso tiroteio no Morro do AndaraíReprodução / Redes sociais

Publicado 25/01/2025 10:23

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã deste sábado (25), uma operação na comunidade do Morro do Andaraí, na Zona Norte do Rio. De acordo com o comando do 6º BPM (Tijuca), a ação tem o objetivo de coibir a movimentação de traficantes envolvidos em disputas territoriais entre facções.

Em nota, a PM informou que os militares foram atacados a tiros por bandidos no momento em que entravam na comunidade. Moradores relataram um intenso tiroteio desde as primeiras horas da manhã, com a presença de helicópteros que estariam dando rasantes na região.

Ainda segundo a PM, criminosos se esconderam em uma área de mata após o confronto. Até o momento, não há registro de presos ou feridos durante a operação, que segue em andamento.