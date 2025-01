Larissa Santos desapareceu na terça-feira (21) - Rede Social

Publicado 25/01/2025 12:54 | Atualizado 25/01/2025 15:11

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) expediu, neste sábado (25), mandados de prisão contra Alan Amolinario Gusmão e Leandra Victoria de Sousa Fortunato, suspeitos de matar Larissa dos Santos, de 25 anos. O corpo da moça foi encontrado no canteiro da casa do foragido , no bairro da Posse, em Nova Iguaçu, nesta sexta-feira (24).

Segundo a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que investiga o caso, o suspeito de cometer o crime era casado e mantinha uma relação extraconjugal com Larissa, com quem se encontrava esporadicamente. Familiares alegam que os dois se encontraram poucas vezes, mas o assassino dizia ser apaixonado pela vítima.

Larissa estava desaparecida desde terça-feira (21), quando foi vista entrando em um carro de aplicativo no Jardim da Viga. A última localização do celular da moça indicava o bairro São Francisco, em Niterói, cerca de 50 Km de onde ela entrou no veículo, próximo à residência onde morava.

As investigações apontam que Alan contratou os serviços de um pedreiro da região, de forma urgente, para construir um canteiro de jardim no quintal dele, na última quarta-feira (22). No dia seguinte, o homem voltou a procurar o funcionário, demonstrando nervosismo, e pediu ajuda para enterrar um corpo no local.

Assustado, o pedreiro disse que não faria isso. Ele detalhou o caso aos policiais, que encontraram o corpo da vítima enterrado no local, enrolado em um tapete e lençóis.

O suspeito solicitou a corrida por aplicativo que levou Larissa até a residência dele. Segundo os agentes, o homem havia se separado por alguns meses, mas reatou o casamento na semana do Natal. Apesar disso, ele continuava se encontrando com a vítima. Leandra, que também é considerada foragida, é apontada como cúmplice do assassinato.

O corpo de Larissa está no Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu. Não há informações sobre o enterro.