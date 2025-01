Os seis sobreviventes do Holocausto que compareceram ao evento - Divulgação/Fierj

Publicado 26/01/2025 17:00 | Atualizado 26/01/2025 17:18

Rio – O Palácio da Cidade, sede da prefeitura do Rio, em Botafogo, na Zona Sul, recebeu na manhã deste domingo (26) um evento em homenagem às vítimas do Holocausto, como é chamado o genocídio de milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. A iniciativa celebra os 80 anos da libertação dos prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, e ocorreu na véspera do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, data oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2025.

A cerimônia – fruto de uma ação conjunta entre o vereador Flávio Valle (PSD) e a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (Fierj) – contou com a presença de seis sobreviventes (Rolande Fichberg, Ellen Rahel Botler, Helga Katz, Jorge Tredler, Fela Taublib e Rabino Stauber) nascidos em países, como na Alemanha, Tchecoslováquia, Ucrânia e Bélgica.

O encontro, batizado como '80 anos depois: Memória, Resistência e Esperança', também recebeu autoridades políticas, líderes religiosos e familiares das vítimas.



Após a execução dos hinos do Brasil e de Israel, foram acesas sete velas, cada uma com uma homenagem diferente: aos sobreviventes presentes; às minorias e ao compromisso contra o ódio e a intolerância; às crianças assassinadas; aos heróis do Holocausto; à transmissão da memória às novas gerações; aos que reconstruíram suas vidas e lutam contra o antissemitismo; e às vítimas do massacre de 7 de outubro de 2024, em Israel.

Bruno Feigelson, presidente da Fierj, que promove diversas atividades em prol da causa judaica ao longo do ano, falou sobre a atuação da federação no estado: "A Fierj trabalha ativamente para preservar a memória e os valores judaicos, proteger as tradições de nossa cultura e combater o antissemitismo e todas as formas de ódio e perseguição às minorias. Atuamos em parceria com as autoridades policiais, o Ministério Público e no âmbito judicial sempre que as ofensas configuram crime".

O vereador Flávio Valle, que é judeu, destacou a importância do enfrentamento ao preconceito contra judeus: "O combate ao antissemitismo não é apenas uma questão de memória histórica, mas uma necessidade urgente da atualidade".

Além de homenagear as vítimas do Holocausto, o encontro também fez referência ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado na última terça-feira (21): “A intolerância religiosa é um mal que todos devemos combater e, por isso, no acendimento de velas fizemos menção a isso, além das homenagens à memória das vítimas do Holocausto”, salientou vice-presidente e diretora de eventos da FIERJ, Suzana Bennesby.

O evento teve apoio da Prefeitura do Rio e da Confederação Israelita do Brasil (Conib).