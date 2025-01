Juliana Leite Rangel foi baleada na cabeça pela PRF na véspera de Natal - Reprodução / Rede Social

Publicado 26/01/2025 22:08

Rio - Internada há 31 dias,, de 26 anos, baleada na cabeça pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na véspera de Natal, lembrou os momentos de terror de viveu dentro do carro da família. No leito da enfermaria do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, a jovem contou à reportagem do 'Fantástico', da TV Globo, que mandou o irmão abaixar e acabou levando um tiro no crânio.