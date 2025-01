Incêndio em apartamento na Praça da Bandeira - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 27/01/2025 09:18 | Atualizado 27/01/2025 12:00

Rio - Um apartamento pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (27), na Rua Pará, na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio. Não houve registro de vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Vila Isabel foram acionados às 8h55 para a ocorrência. Em apoio à ação, militares da Tijuca e do Central estiveram no local. Por volta das 9h47, foi iniciado o trabalho de rescaldo.

Ainda segundo informações da corporação, o apartamento atingido pelo fogo fica no 4º andar.