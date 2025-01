Macromedidor será instalado na Estrada do Catonho - Divulgação/Iguá

Publicado 27/01/2025 11:53 | Atualizado 27/01/2025 11:56

Rio - Moradores da Zona Oeste terão o abastecimento de água reduzido por 48h, a partir desta terça-feira (28), para a instalação de um macromedidor de grande porte na Estrada do Catonho, em Jardim Sulacap. De acordo com a Iguá, embora o fluxo de água seja reduzido, não haverá interrupção total no fornecimento.

O equipamento faz parte de um projeto que prevê a implantação de seis macromedidores na região. Destes, cinco já foram instalados ao longo de 2024. Segundo a concessionária, essa instalação é essencial para otimizar o controle do fluxo de água, combater perdas na rede de distribuição e aprimorar o abastecimento.

Para a execução do serviço, será necessário operar o sistema com 75% de sua capacidade ao longo de 48 horas. As partes altas de todos os bairros e as chamadas pontas de rede podem apresentar períodos de baixa pressão e falta d’água. Ainda assim, a Iguá recomenda que os clientes armazenem água suficiente para o tempo de parada e reforcem as ações de consumo consciente.



A realização da obra exige intervenções no trânsito: desde dezembro, a pista da Estrada do Catonho, sentido Taquara, na altura do número 93, funciona em esquema de reversível, com o suporte de agentes de trânsito.

De acordo com a Iguá, ao longo da intervenção e enquanto houver impactos na sua área de concessão, será priorizado o fornecimento de caminhões-pipa para os serviços essenciais, tais como unidades de saúde e ensino. A companhia permanece à disposição dos clientes pelos canais de atendimento no número 0800 400 0509 (telefone e WhatsApp).