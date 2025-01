Cartaz anuncia a prisão de Livius Bernardo Batista - Reprodução

Publicado 27/01/2025 21:01 | Atualizado 27/01/2025 21:03

Rio - Policiais do 9º BPM (Honório Gurgel) prenderam, na manhã desta segunda-feira (27), em Madureira, na Zona Norte do Rio, Livius Bernardo Batista, de 29 anos. O homem, foragido da Justiça com sete anotações criminais por roubo, foi capturado enquanto trabalhava como padeiro numa padaria na Rua Oliva Maia.

Segundo apurado pela reportagem junto a uma fonte próxima à PM, Livius, que não ofereceu resistência à abordagem policial, já havia estado mais de uma vez no sistema prisional. Numa dessas passagens, teve a prisão suspensa e foi posto em liberdade.

Entretanto, a Justiça conseguiu derrubar a revogação a partir de um mandado de recaptura expedido pela 1ª Vara Criminal da Regional Madureira, pelo crime de roubo majorado - quando o crime é praticado em circunstâncias que o tornam mais perigoso.

Livius foi encaminhado à 29ª DP (Madureira), para o cumprimento do mandado de prisão. A captura teve apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar e se deu a partir de informações passadas pelo Disque Denúncia.

