Dezenas de moradores da região fecharam a rodovia no sentido Petrópolis - Divulgação

Publicado 27/01/2025 18:31 | Atualizado 27/01/2025 18:34

Dezenas de moradores da região fecharam a pista no sentido Petrópolis, na altura do bairro Pilar. Durante o ato, eles pediram justiça. O jovem foi baleado enquanto trabalhava fazendo entregas para uma farmácia na terça-feira (21), chegou a ter o braço amputado, mas não resistiu.A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o local. Uma retenção de 10 quilômetros se formou por conta do fechamento parcial da pista.De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 17h50, as pistas foram totalmente liberadas.