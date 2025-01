Corpo de Marco Paulo Freire de Azevedo, de 38 anos, foi sepultado com honrarias no Cemitério Jardim da Saudade - Renan Areias/Agência O Dia

Corpo de Marco Paulo Freire de Azevedo, de 38 anos, foi sepultado com honrarias no Cemitério Jardim da SaudadeRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 27/01/2025 16:56 | Atualizado 27/01/2025 17:30

Marco Paulo Azevedo Freire, de 38 anos, foi sepultado na tarde desta segunda-feira (27), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste. O policial militar Rio - Com honrarias e presença de colegas de fardas, o corpo do sargentode 38 anos, foi sepultado na tarde desta segunda-feira (27), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste. O policial militar morreu em uma tentativa de assalto na manhã de domingo (26), na Praia do Flamengo, Zona Sul, a caminho do trabalho.

Mais de 100 pessoas estiveram presentes na despedida. Abalados, familiares do agente preferiram não falar com a imprensa. Nas redes sociais, pessoas que trabalhavam com Marco o descreveram como uma pessoa respeitadora, alegre e trabalhadora.

"Ele fazia a segurança do posto que eu trabalhava. Era um cara maneiro e um profissional respeitador. Bem na dele mesmo"; "Ele fazia a segurança no meu trabalho. Um dia antes dessa tragédia estávamos rindo e lembrando das brincadeiras dele. A ficha ainda não caiu. Era um rapaz muito respeitador e trabalhador. Descanse em paz, meu amigo"; "Levarei para minha vida esse seu sorriso contagiante, garoto bom, dono de uma alegria surreal", escreveram alguns conhecidos do PM.

O velório começou às 12h e terminou com o enterro, por volta 15h, com uma salva de tiros e orações em homenagem ao agente. Marco estava na Polícia Militar há 13 anos e era lotado no 19º BPM (Copacabana). Ele deixa um filho de 16 anos.

O militar estava a caminho do batalhão para iniciar seu expediente. Informações iniciais indicam que ele teria reagido ao assalto na Avenida Infante Dom Henrique, mas a arma falhou, e ele acabou sendo executado pelos criminosos dentro de seu próprio carro. Os bandidos fugiram do local.



O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realizou perícia no local. Quem tiver qualquer informação que ajude na identificação e localização dos criminosos pode entrar em contato com o Disque-Denúncia, pelo número 2253-1177. O anonimato é garantido.