As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico - Divulgação

As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico Divulgação

Publicado 27/01/2025 20:08

Rio - Agentes da 65ª DP (Magé) resgataram, nesta segunda-feira (27), 13 mulheres, com idades entre 22 e 62 anos, que estavam dopadas em uma comunidade terapêutica clandestina no bairro Barão do Iriri, em Magé, Baixada Fluminense. As vítimas relataram ter sofrido abusos físicos e sexuais no local, que supostamente tratava dependentes químicos e funcionava há 5 meses sem alvará e em condições insalubres.



A clínica foi interditada pela Vigilância Sanitária municipal, após uma mulher fugir e encontrar moradores, que denunciaram o caso às autoridades. As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Magé para atendimento médico emergencial e recebem atendimento médico e acolhimento psicossocial. O caso foi encaminhado à distrital.

Os responsáveis pela clínica podem responder por crimes como sequestro, cárcere privado, abuso sexual e prática ilegal da medicina.