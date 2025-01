Wagner foi encontrado pelos agentes em Saquarema - Reprodução

Wagner foi encontrado pelos agentes em SaquaremaReprodução

Publicado 27/01/2025 18:43

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (27), Wagner Francisco Alves Junior, suspeito de matar o motorista de aplicativo Anizio Carlos da Cunha , de 45 anos, durante um assalto em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ele foi encontrado pelos agentes em Saquarema, na Região dos Lagos.

O crime aconteceu em novembro de 2024. De acordo com as investigações, o suspeito solicitou uma corrida que foi aceita pela vítima. Wagner embarcou no bairro Rocha com destino ao bairro Covanca. No entanto, durante o trajeto, na Rua Leopoldo Fróes, ele atirou contra Anizio com o objetivo de roubar o veículo.



Anizio Carlos da Cunha era motorista de aplicativo e foi morto a tiros em São Gonçalo Reprodução/Redes sociais

Após o ataque, Anizio conseguiu ligar para a irmã, que é enfermeira, pedindo ajuda. Ele foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

O veículo roubado foi encontrado dias após o crime, abandonado na comunidade do Zumbi, nas proximidades do local dos disparos.