Ilines Valesca foi encontrada morta neste domingo (26)Reprodução/redes sociais

Publicado 27/01/2025 19:18

Rio – Policiais da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam um homem, nesta segunda-feira (27), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, suspeito de matar a companheira. A personal trainer Ilines Valesca da Silva Carnaval, 29 anos, foi encontrada sem vida, com sinais de enforcamento, no domingo (26), no banheiro da casa onde o casal morava.

De acordo com as investigações, Valdenir da Silva Almeida, de 39 anos, que também era personal trainer, chegou a relatar aos policiais que Ilines havia tirado a própria vida. A vítima foi encontrada com uma corda no pescoço: "Mas as provas indicam para feminicídio. O laudo aponta asfixia mecânica. Ele forjou a cena do crime, para simular suicídio. É assim que a polícia está trabalhando", detalhou ao DIA, Cristiana Onorato, titular da delegacia.

Contra Valdenir, foi expedido pela Vara Criminal de Belford Roxo um mandado de prisão temporária, com validade de 30 dias. Um vídeo que circula nas redes mostra o homem chegando à delegacia sob gritos de "assassino" e se esquivando de agressões de populares - assista abaixo:

Fernanda Silva, prima de Ilines, contou à reportagem que a vítima e Valdenir eram casados há cerca de seis meses.

O velório de Ilines está marcado para essa terça (28), às 8h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, também na Baixada. O sepultamento ocorre às 10h.