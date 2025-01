Moradores da Rocinha ajudam equipe da Light a subir a comunidade com cabos e transformadores - Reprodução

Publicado 27/01/2025 18:14 | Atualizado 27/01/2025 19:09

Rio – Um vídeo que mostra moradores da Rocinha ajudando uma equipe de funcionários da Light a transportar cabos e um transformador pelas ruas da comunidade viralizou nas redes sociais. Segundo relatos, o vídeo foi feito no sábado (25), quando parte da Rocinha ficou sem energia elétrica. Procurada, a concessionária confirmou a veracidade das imagens, que foram gravadas na semana passada — a empresa não soube precisar a data. Assista ao vídeo:

Moradores da Rocinha ajudam equipe da Light a subir a comunidade com cabos e transformador.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/hWyZB50IU1 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 27, 2025

Ainda de acordo com a Light, a colaboração de moradores de comunidades acontece com relativa frequência devido às características topográficas locais, que muitas vezes dificultam o acesso dos técnicos com maquinários maiores que possam transportar o transformador – que pesa cerca de 500 kg.

A Light informou que o transformador foi usado para substituir um outro que parou de funcionar após uma sobrecarga. O motivo para a pane, segundo a concessionária, foi furto de energia (crime previsto no artigo 155 do Código Penal), o que faz a rede atender a um número maior de pessoas do que o programado.

A companhia comunicou também que não há registro de interrupção do serviço na comunidade nesta segunda-feira (27).