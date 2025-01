Pastor Edmilson Melo foi levado pela correnteza no Rio Guandu, em Nova Iguaçu - Reprodução/Redes sociais

Pastor Edmilson Melo foi levado pela correnteza no Rio Guandu, em Nova IguaçuReprodução/Redes sociais

Publicado 27/01/2025 17:18

Rio - Após mais de 24 horas de buscas, os bombeiros encontraram o corpo do pastor Edmilson Melo, que estava desaparecido no Rio Guandu , em Nova Iguaçu, às 15h desta segunda-feira (27). A vítima se afogou na manhã de domingo (26), ao ser levada pela correnteza após um batismo evangélico na Prainha do Guandu, nas proximidades da antiga Estrada Rio-São Paulo, Km 37.

Com a localização do corpo, os bombeiros do quartel de Seropédica e da Barra da Tijuca encerraram as buscas na região.

Além de Edmilson, H.R.E, de 16 anos, também morreu afogada no mesmo local. O corpo dela foi encontrado às 14h15 do domingo (26). Segundo testemunhas, a adolescente, diagnosticada com autismo, entrou na água após a celebração cristã e foi puxada pela correnteza. Na tentativa de salvar a jovem, o pastor também foi arrastado.

O cadáver de Edmilson foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu. Ainda não há informações sobre o sepultamento do pastor e da jovem.