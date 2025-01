O pastor Edmilson Melo foi levado pela correnteza no Rio Guandu - Rede Social

Publicado 27/01/2025 07:55

Rio - O Corpo de Bombeiros continua, na manhã desta segunda-feira (27), as buscas pelo pastor Edmilson Melo desaparecido no Rio Guandu, na altura da antiga Estrada Rio São Paulo, Km 37, na manhã de domingo (26). Na ocasião, uma adolescente de 16 anos morreu ao ser arrastada pela correnteza.De acordo com relatos nas redes sociais, as vítimas tinham acabado de participar de um batismo no local. O pastor teria tentado socorrer a menina, que se afogou enquanto brincava com outras crianças na região."O batismo já tinha acabado! As crianças que estavam juntas pediram para ficar e tomar banho, falaram por alto que ela foi correndo para o meio do rio e acabou acontecendo isso", disse um comentário.