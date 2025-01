A menina está internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro - Arquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 27/01/2025 06:34 | Atualizado 27/01/2025 10:40

Rio - Uma criança de dois anos foi baleada na cabeça na Avenida João Ribeiro, em Pilares, na Zona Norte, na tarde deste domingo (26).



Segundo a Polícia Militar, equipes do 3° BPM (Méier) foram acionadas para checar a entrada da vítima no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Logo depois, a criança foi transferida para o Hospital Souza Aguiar, no Centro. De acordo com a direção da unidade, M. P. F. passou por cirurgia e está estável, mas o quadro inspira cuidados.



Em nota, a PM informou ainda que a menina teria sido atingida no interior de um ônibus. No entanto, relatos nas redes sociais apontam que a família já havia descido do veículo no momento dos disparos. "Estávamos passando na hora, meu marido pediu socorro para criança e um taxista levou ela e a mãe para hospital", disse um comentário.



Segundo testemunhas, houve uma tentativa de assalto no local. Segundo a PM, não havia operação na região. A ocorrência foi registada na 23ª DP (Méier) e será encaminhada à 24ª DP (Piedade). De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para apurar a autoria do disparo que atingiu a vítima.