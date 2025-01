O entregador teve uma piora, com sangramento, o que levou a equipe médica a optar pela amputação de seu braço - Divulgação

O entregador teve uma piora, com sangramento, o que levou a equipe médica a optar pela amputação de seu braçoDivulgação

Publicado 27/01/2025 15:18

Rio - Morreu, na manhã desta segunda-feira (27), o entregador de farmácia Cauã Francisco Alves da Cruz , baleado enquanto trabalhava na noite de terça-feira (21), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O jovem de 19 anos foi atingido durante um tiroteio entre PMs e bandidos na comunidade do Rasta. Ainda não há informações sobre a data do sepultamento.De acordo com a direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), Cauã deu entrada na unidade com um tiro no ombro direito , que acabou causando lesão na artéria. Logo em seguida, foi entubado e submetido a diferentes procedimentos, entre eles a fixação do úmero, revascularização da artéria e implantação de um dreno para drenagem torácica do lado direito.