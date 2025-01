Cauã Francisco Alves da Cruz, de 19 anos, foi atingido comunidade do Rasta, em Caxias - Rede Social

Cauã Francisco Alves da Cruz, de 19 anos, foi atingido comunidade do Rasta, em CaxiasRede Social

Publicado 23/01/2025 09:51





A vítima foi encaminhada ao Hospital Adão Pereira Nunes na noite da última terça-feira (21) após ser atingida no ombro durante um confronto entre policiais militares e bandidos. De acordo com relatos de moradores da região, o jovem estava trabalhando com entregas de farmácia quando foi baleado. Rio - O entregador Cauã Francisco Alves da Cruz, de 19 anos, baleado na comunidade do Rasta , em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, permanece internado em estado gravíssimo. Segundo o boletim médico desta quinta-feira (23), ele segue no CTI, sedado e respirando por ventilação mecânica.A vítima foi encaminhada ao Hospital Adão Pereira Nunes na noite da última terça-feira (21) após ser atingida no ombro durante um confronto entre policiais militares e bandidos. De acordo com relatos de moradores da região, o jovem estava trabalhando com entregas de farmácia quando foi baleado.

De acordo com a PM, equipes do 15ºBPM (Caxias) foram verificar a denúncia de que uma mulher seria executada por criminosos na comunidade. No local, os agentes foram atacados a tiros por bandidos na Rua Tebas e houve confronto. Em seguida, os policiais encontraram o jovem ferido e o levaram até a unidade de saúde.

Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que o paciente chegou com lesão de artéria, fratura de úmero e pneumotórax do lado esquerdo, sendo entubado e encaminhado para o centro cirúrgico. O jovem passou ainda por procedimentos de fixação do úmero, revascularização da artéria e drenagem torácica do lado direito, com colocação de dreno.



Até o momento, Cauã segue em acompanhamento com cirurgia vascular, torácica e ortopedia. Sem previsão de alta. O caso está sendo investigado na 60ªDP (Campos Elíseos).