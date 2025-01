Agentes da Draco cumpriram mandados de busca e apreensão contra suspeitos de desvio de R$ 15 milhões - Reprodução

Agentes da Draco cumpriram mandados de busca e apreensão contra suspeitos de desvio de R$ 15 milhõesReprodução

Publicado 23/01/2025 09:04

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (23), uma operação contra um esquema que desviou cerca de R$ 15 milhões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo (Previde). Duas ex-diretoras foram alvos de mandados de busca e apreensão.

Segundo investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), os valores desviados foram transferidos de forma irregular para 539 beneficiários, a maioria sem qualquer vínculo legítimo com o Previde.

Entre os principais suspeitos estão duas ex-diretoras, nomeadas no ano passado, no governo de Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho. De acordo com a Draco, Iolanda Curitiba de Souza Assis e Rosemery da Silva Barcellos Aleixo são apontadas como autoras das movimentações financeiras fraudulentas.

Agentes da especializada cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos alvos. As medidas tiveram como objetivo recuperar o patrimônio público e coletar provas que possam responsabilizar todos envolvidos.



A reportagem tenta contato com o ex-prefeito Waguinho e com a defesa das suspeitas. O espaço está aberto para manifestação.