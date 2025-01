A imunização só estará completa após a segunda dose do imunizante - Foto: Katito Carvalho

A imunização só estará completa após a segunda dose do imunizanteFoto: Katito Carvalho

Publicado 23/01/2025 18:52

Rio - A Prefeitura do Rio está convocando crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos de idade, para se imunizar contra o vírus da dengue, disponível em diferentes pontos da capital. Cerca de 100 mil pessoas que tomaram a primeira dose não retornaram à unidade de saúde. O vencimento do imunizante está próximo e estará disponível até o dia 31 de janeiro.

A imunização só estará completa após a segunda aplicação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o município do Rio tem 100 mil crianças e adolescentes entre de 10 a 14 anos que tomaram a primeira dose do imunizante, mas não retornaram aos postos de saúde. O ciclo completo evita agravamentos causados pelos quatro sorotipos da doença, como internações. A partir de fevereiro, caso ainda esteja disponível, será oferecida para outra faixa etária.

Só em 2024, foram aplicadas 155.756 doses da vacina na primeira etapa e 55.235 doses na segunda etapa da campanha.



Em seu perfil no X, antigo Twitter, a SMS, em um clima descontraído, relembrou aos responsáveis a importância de levar as crianças até o posto médico, mencionando as três indicações de Fernanda Torres ao Oscar de 2025.