Publicado 24/01/2025 00:00

'Ainda Estou Aqui' faz história e se torna primeiro filme nacional a disputar na categoria principal do Oscar. Enorme visibilidade para cinema brasileiro certamente impulsionará setor. Toda torcida também por Fernanda Torres, que concorre à melhor atriz.

TCU mantém suspensão da execução de R$ 6 bi do Pé-de-Meia. Segundo decisão, valores utilizados para crédito do programa estavam fora do Orçamento Geral da União. Oposição vê 'pedalada fiscal' e ganha munição para intensificar críticas ao governo.